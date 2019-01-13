На пляже в Одессе упал строительный кран: есть жертвы

Новости Украины: В курортной зоне Одессы на пляже Ланжерон на стройке упал башенный кран, в результате чего погиб человек.

В курортной зоне Одессы, на пляже Ланжерон, на стройке погиб человек в результате падения башенного крана.

Об этом сообщили активисты, прибывшие на место происшествия.

В частности, по данным известного активиста Владислава Балинского, на пляже Ланжерон, на стройке возле дельфинария "Немо", рухнул башенный кран. Под упавшими конструкциями оказался рабочий. По предварительным данным, это житель Тарутинского района Одесской области.

Со слов очевидцев, ЧП произошло еще днем, но представители застройщика якобы пытаются скрыть последствия случившегося, тело до сих пор не извлекли из-под крана.

На территорию долго не пускали родственников погибшего. Как сообщают родственники погибшего, инцидент произошел около 16:00. Мужчина, пострадавший от падения крана, все это время лежал без оказания медицинской помощи. Родственники считают, что его можно было спасти, но никто не сделал этого. На месте много полиции.

Напомним, в оккупированной Макеевке на «Красном рынке» обрушилась крыша торгового ряда. Пострадали трое людей.