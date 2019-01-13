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Пожар на химическом заводе в Калуше: есть ли угроза для населения

Пожар на химическом заводе в Калуше: есть ли угроза для населения
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Калуше на олефиновом заводе ООО "Карпатнефтехим", занимающейся переработкой нефтепродуктов, произошла крупный пожар.

В г.Калуш (Ивано-Франковская обл.) в субботу вечером произошел масштабный пожар на ООО "Карпатнефтехим", сообщает интернет-издание "Zaxid.net".

В информации сообщается, что, по словам очевидцев, на месте пожара раздаются взрывы.

"В эти минуты пожар на полиолефине ООО "Карпатнефтехим". Подробностей пока нет", - говорится в сообщении.

На место пожара выехали пожарные бригады.

Информацию о пожаре подтвердила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

"12 января в 21:08 поступило сообщение о пожаре на олефиновом заводе ООО "Карпатнефтехим". В настоящее время происходит факельное горение пирогаза. Подразделения УГСЧС в области с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий", - написала С.Бабушкина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что от Управления ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава. Пострадавших нет.

Об инциденте также сообщает интернет-издание "Калушский формат".

"Для тех, кто не в курсе: горит полеолефиновий завод. Больше подробностей позже", - сказано в сообщении.

На Прикарпатье произошел масштабный пожар на химзаводе

По информации местных СМИ, горит установка по производству олефинов, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2005 года. Разработчик проекта - компания "Linde" (Германия) по технологии "AXENS" (Франция). Объем инвестиций составил 15 млн долларов.

ООО "Карпатнефтехим" возобновило работу в июне 2017 года после пятилетнего простоя.

"Карпатнефтехим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением непродолжительного восстановления работы производства ПВХ).

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Пожар, Калуш, ГСЧС, Карпатнефтехи, Олефиновый завод.
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