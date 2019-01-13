Томос об автокефалии ПЦУ привезли в Винницу

Новости Украины: При участии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в винницком Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе продел молебен.

В винницком Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе состоялся молебен за получение Томоса об автокефалии ПЦУ, в котором, среди прочих, приняли участие президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

В Собор был внесено Томос об автокефалии украинской церкви. Молебен отслужили Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний и Митрополит Винницкий и Барский Симеон. Кроме того, в рамках рабочей поездки президент и премьер пообщались с верующими.

Как сообщалось, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи". 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.