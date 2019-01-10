Порошенко: Томос вернулся в Украину

Новости Украины: Томос об автокефалии Православной церкви Украины после подписания членами Синода Вселенского Патриархата в Турции вернулся в Украину.

Свиток Томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже вернулся в Украину из Константинополя, где в среду находился на подписании членами Синода Вселенского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня утром Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно", - сказал П.Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в четверг.

После слов главы государства свиток Томоса был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.

"Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил Томос 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал Томос 5 января.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве.

После этого Томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата, который традиционно собирается 9-го числа каждого месяца.

Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор заявил, что Томос об автокефалии будет возвращен в Украину безотлагательно после подписи участниками синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи Вселенским патриархом, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".

Ранее сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Стоит отметить, Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому он его возвращали в Стамбул.