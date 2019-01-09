Все члены Синода Вселенского патриархата подписали томос ПЦУ

Новости Украины: Все члены Синода Вселенского патриархата в среду, 9 января, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает ТСН.

"Отныне документ окончательно оформлен. На протяжении нескольких дней он вернется в Украину", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией с церемонии подписания.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил Томоса 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал Томос 5 января.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве.

После этого Томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата, который традиционно собирается 9 числа каждого месяца.

Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор заявил, что Томос об автокефалии будет возвращен в Украину безотлагательно после подписи участниками синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи Вселенским патриархом, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".