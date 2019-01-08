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Филарет рассказал о двух условиях, чтобы ПЦУ имела статус патриарха

Филарет рассказал о двух условиях, чтобы ПЦУ имела статус патриарха
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Филарет заявил, что ПЦУ получит статус патриархата только после объединения с бывшей УПЦ МП и признания автокефалии мировым православием.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет убежден, что Православная церковь Украины получит статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и после признания ее автокефалии всем мировым православием. Об этом он сообщил во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.

Филарет также заявил, что на территории Украины до сих пор продолжает действовать Московский патриархат и отметил, что "нам надо объединиться с ним, и это не так просто".

Патриарх акцентировал внимание на том, что надо иметь мудрость и терпение, быть настойчивыми и знать дорогу, по которой мы должны идти.

"Первое - объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь. Второе - чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины", - добавил патриарх Филарет.

Как он заявил, в настоящее время еще есть церкви, которые не признают ПЦУ автокефальной из-за влияния Кремля. Несмотря на это, Филарет уверен, что со временем ее все признают. "В 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, – а она такой стала", - добавил он.

Филарет: Украина укрепится через церковь

Ранее сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Стоит отметить, Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому он в ближайшее время будет возвращен в Стамбул.

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