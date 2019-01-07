Филарет: Украина укрепится через церковь

Новости Украины: Почетный патриарх ПЦУ Филарет считает, что Украинская православная церковь в будущем станет второй по величине в мире среди православных церквей.

"Украинская Церковь после объединения всех православных украинцев будет второй после российской церкви по... А это значит, что она будет играть в мировом православии соответствующую роль, потому что она — большая. Так же, как и Украина. Украина через церковь укрепится. И церковь должна влиять на наше общество морально — искоренять неправду, несправедливость, коррупцию, строить справедливую жизнь на государственных законах", — отметил Филарет.

Он выразил убеждение, что объединение всех православных украинцев состоится обязательно, и другого пути нет. "Раз есть государство, есть своя украинская церковь, то православные должны принадлежать к этой церкви. Сейчас много украинцев принадлежат к Русской православной церкви под видом украинской. А вот теперь, когда мы получили Томос и в Украине провозглашена одна православная церковь, то украинские верующие будут присоединяться к Украинской православной церкви", — убежден Филарет.

В то же время он добавил, что такое объединение может затянуться. "Но работать нам надо много, потому что силой нельзя привести к единству, как и враждой, и обвинениями. Этого не должно быть, потому что объединяет людей любовь, а грех разъединяет. Если мы хотим объединиться, надо любить друг друга, не поминать прошлое", — подчеркнул Филарет.

Поэтому он призвал духовенство, епископов, верующих ПЦУ с любовью относиться к верующим РПЦ в Украине.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Стоит отметить, Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому он в ближайшее время будет возвращен в Стамбул.