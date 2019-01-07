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Филарет: Мы не хотим силой захватывать храмы и лавры, это - не наш путь

Филарет: Мы не хотим силой захватывать храмы и лавры, это - не наш путь
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Филарет убеждает, что переход церквей в ПЦУ будет осуществляться исключительно мирным путем.

Захвата церквей УПЦ МП в Украине не произойдет, переход будет осуществляться мирным путем.

На этом акцентировал почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью телеканалу "Прямой", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы будем делать все, чтобы никакого противостояния не было. Мы не хотим силой захватывать или храмы, лавры. Это - не наш путь. Но то, что мы объединимся, я только убежден, что это будет. Потому что сейчас уже много приходов по всей Украине переходят в Украинскую Православную Церковь - автокефальную, признанную Вселенским патриархом. И так постепенно будут переходить не только приходы, но и архиереи, потому что у них другого пути не будет. Будет все законно", - сказал Филарет.

В то же время он отметил, что Москва на этом фоне хочет создавать в Украине конфликты с целью иметь повод для вмешательства.

"Теперь уже не обвиняют, что русский язык в Украине притесняют, теперь хотят, чтобы выглядело так, будто православные украинцы испытывают притеснения со стороны Украинской автокефальной Церкви. Мы будем стараться не давать им поводов для этого", - заверил Филарет.

Напомним, военные священники Православной Церкви Украины обращают внимание верующих на вероятность совершения провокаций в разных регионах Украины со стороны Кремля.

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РПЦ, УПЦ МП, Филарет, ПЦУ.
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