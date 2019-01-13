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Отказали тормоза: в центре Днепра грузовик протаранил трамвай

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Отказали тормоза: в центре Днепра грузовик протаранил трамвай
15:00 Сегодня Телеграф Днепроград Фото: Днепроград

Новости Украины: В центре Днепра произошло дорожно - транспортное происшествие с участием грузовика и трамвая.

Сегодня, 13 января, около 11:00 почти в центре Днепра грузовик МАЗ протаранил трамвай. Об этом сообщает местное издание "Днепроград".

Инцидент произошел на перекрестке ул. Святослава Храброго и ул. Сечевых Стрельцов. Заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков рассказал, что у грузового автомобиля отказали тормоза, он несся сверху по ул. Сечевых Стрельцов и не мог остановиться.

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В это время трамвай №5 двигался по ул. Святослава Храброго на зеленый сигнал светофора, когда его догнал грузовик. фото "Днепроград" Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики. По данным другого местного издания 056.ua, в результате аварии пострадала женщина, она повредила бедро и ее госпитализировали в городскую больницу №16.

Напомним, жуткое ДТП произошло в Днепре вечером 29 октября на пересечении Донецкого шоссе и улицы Богомаза. Под трамвай маршрута № 19 попала бабушка и ее 7-летняя внучка.

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ДТП, Авария, Днепр, Трамвай, Происшествие.
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