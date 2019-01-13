В Киеве иностранцы напали на таксиста и угнали его авто

Новости Украины: В столице полицейские задержали трех злоумышленников, напавших на таксиста и угнавших его авто

Полиция Киева задержала трех мужчин, которые напали на таксиста и, угрожая ножом, отобрали у него деньги и автомобиль. Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Киева.

"После обращения пострадавшего в столице ввели оперативный план для поиска авто. Впоследствии злоумышленников задержали на угнанном автомобиле. Ими оказались иностранцы - 1990, 1991 и 1996 рождения, которые в настоящее время находятся под следствием за кражи и грабежи. Их доставили в управление полиции для дальнейших следственных действий", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Он рассказал, что таксисту позвонил мужчина, который неоднократно пользовался его услугами, и попросил отвезти его с товарищами в центр города.

По словам Кузьмина, приехав по вызову, трое мужчин сели в салон, где под угрозой ножа отобрали у таксиста около 1000 гривень, и впоследствии завладели его машиной.

В полиции сообщают, что событие произошло в Киеве по улице Харьковское шоссе.

Как отмечается, злоумышленников задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Открыты два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, отметил начальник управления.

Напомним, в Черниговской области перевернулся автобус "Киев-Москва", есть пострадавший.