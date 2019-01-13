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Воскресенье, 13.01.2019

Голая по морозу: девушка без одежды гуляла в центре Кропивницкого (Видео)

В центре Кропивницкого ночью на улицах города была замечена девушка в нижнем белье и сапогах. Она шла мимо здания городского совета и торгового центра "Plaza". Соответствующее видео опубликовано в пятницу, 11 января, в паблике "неофициальная страница патрульной полиции г. Кропивницкий" в Instagram. Как отмечается в сообщении, ролик предоставил подписчик интернет-сообщества. "Слишком много вопросов и так мало ответов", - абстрактно указано в сообщении. Сотрудник пресс-службы патрульной полиции Кировоградской области Дмитрий Поперешняк не дал внятный комментарий по этому поводу: "Не знаю, что там интересного..."
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