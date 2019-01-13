Пожар на химзаводе в Калуше: названы результаты проб воздуха

Новости Украины: Калушский городской совет проинформировал, что в пробах воздуха вблизи химического завода, где ночью возник пожар, загрязнение не зафиксировано.

В пробах воздуха вокруг химического завода в Калуше, где сегодня ночью произошел пожар, не зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ. За помощью к врачам также никто не обращался. Об этом по результатам внеочередного заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщает пресс-служба Калушского городского совета .

"Ведомственная лаборатория ООО "Карпатнефтехим" проводила отбор и анализ проб воздуха в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В горсовете также сообщили, что в настоящее время Калужский горрайонный филиал ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МОЗ Украины" проводит мониторинг состояния воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия и в жилой зоне. Результаты лабораторных исследований будут безотлагательно сообщаться в средствах массовой информации.

Также на заседании отметили, что после сообщения о пожаре в Центральную районную больницу прибыли главный врач и специалисты, которые могли оказать медицинскую помощь при характерных для химических предприятий заболеваниях. Было обеспечено определенное количество койко-мест и медицинских препаратов для оказания медицинской помощи возможным пострадавшим.

Однако по состоянию на 11:00 час. 13 января 2019 г. главный врач сообщил, что никто из потерпевших с места пожара или жителей города с признаками отравления или ожогов к ним не поступал.

Как сообщалось, 12 января в 21.08 в Калуше на ул. Промышленная, 4, в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза производства этилена и полиэтилена ООО "Карпатнефтехим" на открытой площадке в производственной установке произошло факельное горение пирогаза. Пожар удалось локализовать в 23:48. Ликвидировали его сегодня, 13 января, в 10.44. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве).