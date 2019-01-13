Масштабный пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство

Новости Украины: Пожар, возникший на заводе ООО "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области, удалось локализовать.

Пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше (Ивано-Франковская обл.) ликвидирован, сообщает в воскресенье утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

"13 января в 10:44 пожар в Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС в области", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что 12 января в 21:08 в г.Калуш на ул.Промышленная,4 на территории ООО "Карпатнефтехим" на открытой площадке в производственной установке произошло факельное возгорание пирогаза. В 23:48 пожар локализован.

"Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ГУ Нацполиции Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что открыли уголовное производство из-за пожара на калушском химзаводе.

"Правоохранители сообщают, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия", - говорится в сообщении сектора коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего, - наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового)", - говорится в сообщениии.

Напомним, вечером 10 января в Павлограде на Днепропетровщине на шахте имени Героев космоса, принадлежащей "ДТЭК Павлоградуголь", произошла вспышка метана. В результате пять горняков получили ожоги II-III степени: трое из них находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое и еще два человека – в хирургии, их состояние средней степени тяжести. Всего на момент взрыва на участке находились 15 человек.