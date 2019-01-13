Львов назвали самым комфортным украинским городом

Львов возглавил рейтинг украинских городов по качеству жизни. Об этом сообщает Zaxid.net
"Львов признали самым комфортным для проживания украинским городом. Вслед за ним в рейтинге оказались Киев и Одесса. Рейтинг" Индекс качества жизни - 2019 "обнародовал международный исследовательский портал Numbeo", - говорится в сообщении.
В ежегодном рейтинге городов мирапо индексу качества жизни в перечне из 226 комфортных для жителей городов Львов занял 174 место, что стало лучшим результатом для Украины. Киев оказался на 192-м, и на 193 месте - Одесса. На 195-й позиции находится Харьков, на 201 позиции - Днипро.
"В целом оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношения цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнения и климатическому индексу", - добавили в сообщении.
Лучшим для жизни признали австралийский город Канберра. В тройку лучших также вошли голландский Эйндховен и столица американского штата Северная Каролина Ралли.
Отмечается, что рейтинг украинским городам портит состояние окружающей среды. Ранее Numbeo обнаружил, что стоимость интернета во Львове является одной из самых низких в мире.