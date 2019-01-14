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С начала войны на Донбассе на минах подорвались более 800 гражданских

С начала войны на Донбассе на минах подорвались более 800 гражданских
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Более 800 мирных жителей подорвались на минах на Донбассе с начала военной агрессии РФ против Украины.

С начала российской агрессии на Донбассе на минах подорвались 833 мирных жителя, сообщает посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"С начала агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских лица (269 погибло и 564 ранены), из них 125 детей (27 погибло и 98 ранено)", - говорится в ответе на запрос.

В управлении отметили, что в последнее время количество случаев подрыва гражданского населения на минах увеличилось в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне.

На Донбассе ранены двое военнослужащих ВСУ

Так, за последние три месяца зафиксировали 17 случаев подрыва на минах, из них - всего два на подконтрольной правительству Украины территории. Вследствие чего восемь человек погибли и 13 получили ранения.

Также сообщается, что в 2018 году в ОРДЛО и в серой зоне произошло 65 подрывов военнослужащих на минах, вследствие чего 25 военных погибли, 84 - получили ранения.

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Россия, Донбасс, Мины, агрессия РФ.
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