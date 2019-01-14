В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию

Новости Украины: В Торецке местные власти приняли решение об открытии чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды.

В городе Торецк Донецкой области из-за прекращения водоснабжения объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

"13 января проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Для подвоза питьевой и технической воды в г. Торецке находятся силы и средства от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что 12 января поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе «Горловка - Торецк» диаметром 900 мм. Вследствие увеличения потерь воды, Горловской фильтровальной станции № 2 остановлена подача воды по водопроводу «Горловка - Торецк». В результате остановки подачи воды по водопроводу, без централизованного водоснабжения остались город Торецк (32873 человека, 16877 абонентов), поселок Железное (3021 человек, 2145 абонентов), пгт Северное (5937 человек, 3808 абонентов) и пгт Южное (982 человека, 614 абонентов), всего 42813 человека (23444 абонента).

В течение 13 января спасателями Донетчины осуществлен подвоз 128 куб. м технической воды и 33 куб. м питьевой воды. Всего с начала привлечения осуществлен подвоз 167 куб. м технической и 33 куб. м - питьевой воды.

13 января был обнаружено место порыва. Проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе запланировано на 14 января.