В Киеве обстреляли двери школы

Новости Украины: В Киеве полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы в Святошинском районе столицы.

В Киеве вчера вечером неизвестный мужчина из пистолета начал стрелять в дверь одной из школ Святошинского района. Это заметила женщина, которая работает в школе, она и вызвала полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и начал убегать. На месте происшествия пистолет с металлическими пулями нашли и отправили на экспертизу сотрудники полиции, которые прибыли на вызов. В школьной двери остались следы от пневматических пуль.

Стрелка задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 50-летний местный житель. По данным правоохранительных органов задержанный не был ранее судимым.

Мужчину задержали и открыли криминальное производство по статье "Хулиганство". За свои действия мужчине грозит до 7-ми лет лишения свободы.