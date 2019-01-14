Под Львовом перевернулся микроавтобус: погиб водитель

Новости Украины: Один человек погиб и четыре травмированы в ДТП во Львовской области.

Во Львовской области возле с.Опильско Сокальского района перевернулся микроавтобус Mercedes, в результате ДТП один человек погиб и четверо получили травмы.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла вечером 13 января.

40-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, вследствие чего микроавтобус перевернулся.

Водитель погиб на месте происшествия. За медпомощью обратились четыре пассажира в возрасте от 31 до 50 лет. Двоих из них госпитализировали.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).

Напомним, в результате жуткой аварии на трассе в Харьковской области вблизи Чугуева четыре человека погибли и 11 госпитализированы.