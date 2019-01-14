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Страшная авария на Харьковщине: погибли 4 человека и 11 попали в больницу

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Страшная авария на Харьковщине: погибли 4 человека и 11 попали в больницу
12:06 Сегодня Телеграф hk.npu.gov.ua Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины: В результате жуткой аварии на трассе в Харьковской области вблизи Чугуева четыре человека погибли и 11 госпитализированы.

Вблизи г.Чугуева (Харьковская обл.) в результате ДТП при участии микроавтобуса Renault Master и автомобиля Hyundai по предварительной информации полиции погибли 4 человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла на автодороге около 08:00 понедельника.

"По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека, 11 пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Предварительно, детей среди погибших нет", - говорится в сообщении.

На место аварии выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Вместе с тем, по информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, девять пострадавших в результате аварии госпитализировали.

"Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent, в котором ехали 3 людей, и микроавтобус Renault Master, водитель которого перевозил 9 пассажиров. В результате столкновения 4 человека погибли сразу на месте (3 из которых водитель и пассажиры легковушки). Еще девять госпитализированы в больницы Харькова и Чугуева", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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В информации отмечается, что троих пострадавших спасатели извлекли из микроавтобуса.

"Двоих удалось извлечь, не применяя специальный гидравлический инструмент, но одну пассажирку Renault, которую сильно зажало, пришлось вырезать", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 2 единицы аварийно-спасательной техники ГСЧС и 10 спасателей.

Напомним, 13 января около 11:00 почти в центре Днепра грузовик МАЗ протаранил трамвай.

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