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На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, есть раненые

На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, есть раненые
18:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На Донбассе в течение текущих суток в результате обстрелов оккупантов погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в понедельник, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник пять раз обстрелял позиции наших войск… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сводке.

Как отмечается в сообщении, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе с.Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, из гранатометов - вблизи с.Павлополь Волновахского района, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи с.Старогнатовки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе с.Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" боевики вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гладосово Горловского горсовета Донецкой области.

"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

По информации, с начала российской агрессии на Донбассе на минах подорвались 833 мирных жителя. В последнее время количество случаев подрыва гражданского населения на минах увеличилось в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне.

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Боевики, Обстрелы, НВФ, Ситуация на Донбассе, Погиб военный, Штаб ООС, Ранены военные.
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