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Глава Донецкой ОВГА сообщил, когда в Торецк подадут воду

Глава Донецкой ОВГА сообщил, когда в Торецк подадут воду
23:26 Пн, 14 Январь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Подача воды на город Торецк была приостановлена утром в субботу, 12 января, из-за повреждения водовода Горловка – Торецк.

Работы по ликвидации последствий аварии на водоводе Горловка - Торецк завершены, воду планируют подать утром во вторник, 15 января, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Вода в Торецке будет утром 15 января. Работы по ликвидации аварии на водопроводе Горловка - Торецк завершены. Агрегаты запущены", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.

По словам А.Куця, работы проводились в "серой" зоне. Кроме того, их проведение осложнялось погодными условиями.

Он также выразил благодарность ремонтникам за оперативное проведение работ.

Напомним, в городе Торецк из-за прекращения водоснабжения объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

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Все по теме:

Вода, Донецкая область, Александр Куць, Торецк, Водовод Горловка – Торецк.
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