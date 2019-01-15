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Россия применила комплекс "Панцирь-С" в оккупированном Крыму

Россия применила комплекс &quot;Панцирь-С&quot; в оккупированном Крыму
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Оккупанты на учениях в Крыму применили зенитные комплексы "Панцирь-С".

В оккупированном Крыму Россия провела учения, в ходе которых подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ОДДС) "Панцирь-С" в рамках "отражения массированного удара крылатыми ракетами и боевыми дронами" условно уничтожили более 100 целей.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Более 100 целей условно уничтожили подразделения ЗРПК "Панцирь-С" (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в Крыму в рамках отражения массированного удара крылатыми ракетами и боевыми беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника. Боевые расчеты ПВО совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе учений военные выполнили около 30 нормативов "по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника".

Основной целью учений оккупантов в Крыму было - сократить цикл управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения.

К учениям было привлечено более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» из состава 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, незаконно разместившегося на украинском полуострове в декабре прошлого года.

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Украина, Россия, Крым, Учения, РФ, Минобороны РФ, Панцирь-С.
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