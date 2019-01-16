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Во Львове "погорел" на взятке начальник отдела Госаудитслужбы

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Во Львове &quot;погорел&quot; на взятке начальник отдела Госаудитслужбы
07:58 Сегодня Телеграф npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Во Львове полиция задержала на взятке задержали начальника отдела Госаудитслужбы.

Во Львове правоохранители поймали на взятке начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Во вторник, 15 января, должностное лицо было задержано во время получения очередного "транша" в сумме 30 тыс.грн. В целом, правоохранители задокументировали факты получения начальником отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины взяток на сумму 90 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители задержали бухгалтера одного из бюджетных учреждений, которая предоставила аудитору неправомерную выгоду за решение вопросов.

Правоохранители установили, что руководитель одного из отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины организовал коррупционную схему проведения аудита в бюджетных учреждениях. В частности, если работники учреждений хотели, чтобы плановые контрольные мероприятия (аудит) прошли без выявления финансовых правонарушений со стороны аудиторов, то сотрудники указанных учреждения должны были предоставить последним определенную сумму "вознаграждения".

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументированы факты неоднократного вымогательства и получения злоумышленником неправомерной выгоды.

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Проводятся санкционированные обыски. Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а бухгалтеру бюджетного учреждения - ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

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Львов, Полиция, Коррупция, Взятки, Госаудитслужба.
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