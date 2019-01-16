В Кривом Роге рухнула крыша в здании дворца культуры: фото и видео

Новости Украины: В результате обрушения конструкций в ннеэксплуатируемом здания пострадал мужчина.

В Кривом Роге вечером, 15 января, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1000 квадратных метров.

Пострадал 1 человек, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что обрушение перекрытия произошло в 18:19 по ул. Вадима Гурова, 19.

"По состоянию на 21:20 поисковые работы завершены, погибшие и пострадавшие не обнаружены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 11 января возле ст.метро "им.Масельского" в Харькове обвалился недостроенный торговый павильон. В результате получили травмы и были доставлены в больницу 3 женщины. Угрозы их жизни нет.