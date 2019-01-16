Скачать
Среда, 16.01.2019
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками, план Мэй по Brexit и теракт в Кении
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками и план Мэй по Brexit
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

В Кривом Роге рухнула крыша в здании дворца культуры: фото и видео

Смотрите фото (4)
В Кривом Роге рухнула крыша в здании дворца культуры: фото и видео
08:16 Сегодня Телеграф dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua

Новости Украины: В результате обрушения конструкций в ннеэксплуатируемом здания пострадал мужчина.

В Кривом Роге вечером, 15 января, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1000 квадратных метров.

Пострадал 1 человек, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что обрушение перекрытия произошло в 18:19 по ул. Вадима Гурова, 19.

"По состоянию на 21:20 поисковые работы завершены, погибшие и пострадавшие не обнаружены", - говорится в сообщении.

Пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры локализировали

Как сообщалось, вечером 11 января возле ст.метро "им.Масельского" в Харькове обвалился недостроенный торговый павильон. В результате получили травмы и были доставлены в больницу 3 женщины. Угрозы их жизни нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Кривой Рог, ГСЧС, Обвал крыши, Коксохимик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
03 Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
04 Преимущества солидарной пенсионной системы: пояснения Минсоцполитики
05 Супрун: врач сам решает, идти ли к пациентам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ
В Украине подорожали доллары и евро
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь