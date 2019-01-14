Пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры локализировали

Новости Украины: Спасатели локализировали пожар на территории Киево-Печерской лавры, пострадавших нет, тушение проводится снаружи.

Пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 локализован на площади 400 м.кв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

"По состоянию на 19 час. 12 мин. пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 локализован на площади 400 м.кв. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено 46 человек личного состава и 12 единиц техники. Как сообщалось, в Киеве в двухэтажном здании по ул. Лаврской, 23, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, в понедельник возник пожар.

По состоянию на 17:30 личный состав, задействованный в тушении пожара, выведен на безопасное расстояние из здания в связи с угрозой обвала перекрытия между 1 и 2 этажами. Тушение проводится снаружи.

Напомним, восемь икон, деревянную чашу и крест не нашли при инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре, утверждает заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко.