Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры

Новости Украины: По итогам проведения инвентаризации в Киево-Печерской лавре, комиссия обнаружила пропажу восьми икон 19 века, деревянной чаши и креста.

Заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры Богдан Кожушко заявил, что в Киево-Печерской лавре во время проведения инвентаризации не досчитались восемь икон, деревянную чашу и крест.

По словам Кожушко, все иконы были сделаны в 19 веке. Отсутствует также деревянный потир (чаша - прим. ред.) и крест. В списке, который предоставили чиновнику, нет оценки стоимости пропавших вещей.

Сообщается, что председатель cинодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (МП) архиепископ Климент (Вечеря) заявил журналистам, что сейчас ни одного официального документа, который подтверждал бы наличие у Минкульта претензий к Киево-Печерской лавре в связи с исчезновением церковных ценностей. Таким образом он отреагировал на заявление Минкульта об исчезновении десяти ценностей, что было обнаружено в результате инвентаризации в Киево-Печерской лавре.

Напомним, Министерство культуры Украины провело проверку в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В результате инвентаризации комиссия не обнаружила 10 предметов. Местонахождение этих культурных ценностей на сегодня не установлено.