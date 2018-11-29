Минкульт проводит проверку драгоценностей Киево-Печерской лавры

Новости Украины: В Киево-Печерской лавре проходит первая за 30-летнюю историю возрожденной лавры проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, инициированная Минкультом.

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила, что Министерство культуры намерено провести проверку имеющихся церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры.

По решению Министерства культуры Украины создана специальная комиссия, которая состоит из сотрудников министерства и национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В среду, 28 ноября, члены комиссии начали проводить проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры.

В УПЦ МП сообщили, что за работой комиссии наблюдают монахи, надзиратели пещер и члены Духовного собора обители. Сообщается, что обзор алтарных помещений лаврских храмов проводится мужчинами, так как женщинам запрещено находиться в церковном алтаре. Это первая проверка за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

Напомним, ранее Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что Киево-Печерская Лавра перейдет к Украинской православной церкви после предоставления Томоса об автокефалии только в результате свободного выбора общины.

В эти дни в Стамбуле проходит заседание Синода Вселенского патриархата, где будет принято решение об утверждении Томоса для поместной Украинской православной церкви. Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявляет, что Вселенский патриархат не планирует откладывать рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.