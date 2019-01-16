Каток на дорогах: Укравтодор предупредил водителей об опасности

Новости Украины: В Укравтодоре рассказали о ситуации на дорогах и предупредили водителей о гололеде.

Проезд всеми дорогами государственного значения по состоянию на 8 час. 16 января обеспечен, заторов не зафиксировано. Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано... Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что утром 16 января осадки в виде снега наблюдаются в западных областях, где выпало от 5 см до 30 см в горной местности и от 1 см до 15 см на низменности, также осадки в виде небольшого снега наблюдались в Донецкой и Луганской областях, где за сутки выпало от 2 см до 8 см снега. На остальной территории без осадков.

Кроме того, Укравтодор сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий на Ровенщине дорожники работают в усиленном режиме.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где идет снег, местами заснеженное, в остальных областях местами мокрое.

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 805 единиц техники и 1220 рабочих.

По сообщению Укргидрометцентра 16 января в западных областях снег, снег с дождем, температура от -1° до +4°С. На остальной территории без существенных осадков. Температура днем 0-5° мороза, в южной части до 3° тепла. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/сек.