В Киеве подростки жестоко избили прохожего

Новости Украины: В центре Киева группа подростков жестоко избила мужчину возле метро.

В цетре Киева, в районе станции метро "Дворец спорта", группа подростков жестоко избила прохожего. Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" со ссылкой на очевидца происшествия Илону Силенко.

"Примерно в 20:00 - 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию", - рассказала женщина. После этого, по её словам, подростки убежали в метро. Нескольких из них удалось задержать.

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Также сообщается, что затем подростки вернулись и продолжили бить мужчину. В комментариях под постом пишут, что этот случай не единичный. 2 января эти же подростки на том же месте напали на мужчину с мальчиком подростком.

Кроме того, эту компанию неоднократно замечали возле Дворца спорта за распитием алкогольных напитков.

Напомним, в среду, 16 января, утром в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.