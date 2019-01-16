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Жителям Чернигова предлагают по-новому оплачивать проезд

Жителям Чернигова предлагают по-новому оплачивать проезд
14:48 Сегодня Телеграф epravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: В еще одном украинском городе появилась бесконтактная система оплаты проезда.

В Чернигове "Ощадбанк" и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе банка и платежной системы.

Система заработала 15 января 2019 года.

"Чернигов дополняет перечень украинских городов, где оплатить проезд в общественном транспорте можно в современный и удобный способ - с помощью бесконтактной карты или любого NFC-устройства с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоном с Apple Pay или G Pay", - говорится в сообщении.

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Транспортное решение, внедренное Ощадбанком и Visa, дает возможность оплачивать проезд любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира, в том числе электронными билетами.

Безналичная оплата проезда возможна через мобильные валидаторы в 79 троллейбусах и 7 автобусах, которые курсируют по городу. Для оплаты проезда пассажиру следует обратиться к кондуктору или водителю и осуществить оплату - коснуться валидатора картой или NFC-устройством.

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Чернигов, Ощадбанк, NFC, Бесконтактная оплата.
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