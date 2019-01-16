Спасатели ликвидировали пожар на ул. Грушевского в Киеве

Новости Украины: Пожар в отселенном доме в центре Киева ликвидирован.

Спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном отселенном доме в центре Киева по адресу: ул. Грушевского, 4-б.

"В 18.54 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Пожар на площади 700 кв.м был локализован в 16.47.

Ранее пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве сообщала, что заявка о пожаре поступила в оперативно-координационный центр в 15.21. Загорелась крыша 3-этажного отселенного здания. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный 5-этажный дом.

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага рассказала журналистам, что угрозы распространения огня на прилегающие здания уже нет. Из дома, которому угрожал огонь (слева от загоревшегося), эвакуированы 12 человек.

Жертв и пострадавших, предварительно, нет.