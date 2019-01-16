Скачать
Среда, 16.01.2019
Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины
Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины
&quot;Нафтогаз&quot; в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек &quot;Укрнафте&quot;
"Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

Спасатели ликвидировали пожар на ул. Грушевского в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на ул. Грушевского в Киеве
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины: Пожар в отселенном доме в центре Киева ликвидирован.

Спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном отселенном доме в центре Киева по адресу: ул. Грушевского, 4-б.

"В 18.54 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Пожар на площади 700 кв.м был локализован в 16.47.

Ранее пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве сообщала, что заявка о пожаре поступила в оперативно-координационный центр в 15.21. Загорелась крыша 3-этажного отселенного здания. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный 5-этажный дом.

В самом центре Киева горит здание у гостиницы "Днепр"

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага рассказала журналистам, что угрозы распространения огня на прилегающие здания уже нет. Из дома, которому угрожал огонь (слева от загоревшегося), эвакуированы 12 человек.

Жертв и пострадавших, предварительно, нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС, Пожар в Киеве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Крещение Господне-2019: как подготовить себя к купанию в проруби за два дня
Крещение Господне-2019: как подготовить себя к купанию в проруби за два дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь