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Во Львовской области от страшной инфекции умер мужчина

Во Львовской области от страшной инфекции умер мужчина
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости Украины: От тяжелой формы лептоспироза умер 54-летний львовянин.

В этом году на Львовщине зафиксировано два случая лептоспироза, один из них – летальный. Умер 54-летний львовянин, у которого диагностировали тяжелую форму лептоспироза.

Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы 9 января в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Львовского областного лабораторного центра Минздрава.

Лабораторные исследования подтвердили это заболевание. Источником инфекции предположительно были крысы. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, и 11 января он умер. Во время проведения эпидрасследования случая заболевания установлено, что в подвале дома, где они проживали, было много крыс.

Больной накануне убирал в подвале, контактировал с предметами, которые, очевидно, были испачканы экскрементами грызунов. Скорее всего через повреждения кожи на руках лептоспиры (возбудители болезни) попали в кровь.

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Недомогание началось еще 3 января. Симптомы были такие, как при острых респираторных инфекциях: повышение температуры тела, слабость, ломота в теле. Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи и 9 января был госпитализирован в стационар, где ему установили диагноз "лептоспироз".

Лептоспироз – острое инфекционное заболевание людей и животных, вызывается возбудителем лептоспирой, характеризуется поражением печени, почек, мышц и сопровождается волнообразной лихорадкой.

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Львовская область, Минздрав, Лептоспироз, Инфекция.
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