В Украине от гриппа умер младенец

Новости Украины: 16 января в Украине от гриппа умерли два человека - пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье.

Заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук сообщила, что в Запорожье от гриппа погиб ребенок, передает "Громадське".

"Сегодня вечером мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно — грипп. Также мужчина из Житомира преклонного возраста", - сказала Артемчук.

По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала эпидемического сезона, то есть с октября, зарегистрированы 19 летальных случаев.

Напомним, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в четырех школах. Также в Луцке, Одессе и Чернигове продлили каникулы из-за заболевания гриппом.