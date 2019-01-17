В Украине от гриппа умер младенец

Заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук сообщила, что в Запорожье от гриппа погиб ребенок, передает "Громадське".
"Сегодня вечером мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно — грипп. Также мужчина из Житомира преклонного возраста", - сказала Артемчук.
По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала эпидемического сезона, то есть с октября, зарегистрированы 19 летальных случаев.
Напомним, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в четырех школах. Также в Луцке, Одессе и Чернигове продлили каникулы из-за заболевания гриппом.