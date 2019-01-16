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Среда, 16.01.2019
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В Украине от кори умер младенец

В Украине от кори умер младенец
15:36 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 14 января в Винницеот кори умер младенец, который не был вакцинирован.

В Винницкой детской областной инфекционной больнице от кори умер 8-месячный ребенок. Об этом сообщила детский инфекционист области Ирина Незгода, пишет местный сайт "20 минут".

Она рассказала, что за две недели 2019 года корью заболели 524 человека, из них 288 детей. А в 2018 году зарегистрировали более 3,3 тысячи случаев кори.

Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек

"За 35 лет такой кори мы не видели. У нас сейчас эпидемия, которая пошла из Европейских стран, на западную Украину, а потом, как это обычно происходит, пришла к нам", - говорит Незгода.

Ранее в Украине был зафиксирован второй смертельный случай от кори в этом году, скончался 49-летний житель Житомирской области.

Напомним, в Минздраве убеждают, что делать прививку от кори во время эпидсезона гриппа абсолютно безопасно.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Смерть, Младенец.
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