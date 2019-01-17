Скачать
Четверг, 17.01.2019
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Кошельки украинцев станут тяжелее: НБУ выпустит монеты в 5 и 10 гривен
Кошельки украинцев станут тяжелее: НБУ выпустит монеты в 5 и 10 гривен
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков

Адвокат Вышинского заявляет, что в его доме и офисе проходят обыски

Адвокат Вышинского заявляет, что в его доме и офисе проходят обыски
11:50 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В офисе и в доме у адвоката Андрея Доманского, который защищает интересы главреда "РИА Новости- Украина" Кирилла Вышинского прокуратура проводит обыски.

Адвокат главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил на своей странице в Facebook, что в его доме и офисе сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски.

Доманский сообщил, что на данный момент находится в Херсоне и ждет судебного процесса о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Сообщается, что обыски также проходят и у его помощника. Но, в пресс-службе Генпрокуратуры пока не подтвердили информацию о проведении обысков.

Напомним, 15 мая 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым и СБУ провела обыски в редакции портала "РИА Новости-Украина", по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его деятельность.

Суд продлил Вышинскому арест до 27 января

Обыски осуществлялись в рамках уголовного производства по фактам развязывания Россией агрессивной войны в информационной сфере в Украине и государственной измены. В результате проведения следственных действий, руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене, и он был задержан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Адвокат, Андрей Доманский, Обыски, Главред, "РИА Новости-Украина", Кирилл Вышинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
04 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
05 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис
Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис
Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января
Нацбанк дал курс валют на 17 января
Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев
Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь