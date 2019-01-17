Адвокат Вышинского заявляет, что в его доме и офисе проходят обыски

Новости Украины: В офисе и в доме у адвоката Андрея Доманского, который защищает интересы главреда "РИА Новости- Украина" Кирилла Вышинского прокуратура проводит обыски.

Адвокат главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил на своей странице в Facebook, что в его доме и офисе сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски.

Доманский сообщил, что на данный момент находится в Херсоне и ждет судебного процесса о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Сообщается, что обыски также проходят и у его помощника. Но, в пресс-службе Генпрокуратуры пока не подтвердили информацию о проведении обысков.

Напомним, 15 мая 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым и СБУ провела обыски в редакции портала "РИА Новости-Украина", по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его деятельность.

Обыски осуществлялись в рамках уголовного производства по фактам развязывания Россией агрессивной войны в информационной сфере в Украине и государственной измены. В результате проведения следственных действий, руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене, и он был задержан.