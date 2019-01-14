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Суд продлил Вышинскому арест до 27 января

Суд продлил Вышинскому арест до 27 января
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Апелляционный суд оставил руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под арестом до 27 января.

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 27 января.

Как сообщил адвокат Андрей Доманский, на заседании в понедельник апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов на решение Херсонского городского суда о продление К.Вышинскому срока ареста до указанной даты.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения. 1 ноября суд продлил срок содержания под стражей до 28 декабря, что было подтверждено и апелляционным судом.

27 декабря Херсонский горсуд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц, до 27 января 2019 года. Прокуратура просила продлить арест на 50 дней. В свою очередь, адвокаты К.Вышинского предлагали взять его на поруки.

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Суд, Арест, Госизмена, "РИА Новости-Украина", Кирилл Вышинский.
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