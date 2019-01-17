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В Киеве под колеса автомобиля попал военнослужащий ВСУ

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В Киеве под колеса автомобиля попал военнослужащий ВСУ
11:40 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В Киеве автомобиль Renault на полном ходу сбил военного, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Деснянском районе Киева на дороге, которая соединяет Броварской проспект и село Зазимье, произошло ДТП. Renault на полном ходу сбил военного. ДТП произошло около 21.30 16 января, сообщает "Информатор".

Пострадавшего в тяжелом состоянии забрала скорая помощь. По информации источников издания, ему 33 года и он является военнослужащим ВСУ.

Патрульные рассказали, что Renault двигался из Зазимья в сторону птицефабрики и на обочине сбил военного. От удара у автомобиля вырвало крыло и отлетело зеркало. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали медики. Почему мужчина находился в лесу и шел вдоль неосвещенной дороги — неизвестно.

По одной из версий, он мог следовать из санатория-профилактория «Хвиля», который находится неподалеку. Также у патрульных возникли сомнения, что водитель Renault после наезда остановился и не перемещал автомобиль. Общаться мужчина отказался, изначально отрицая, что именно он был за рулем. На месте работала следственно-оперативная группа, которая установит все детали происшествия.

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Напомним, вблизи г.Чугуева (Харьковская обл.) в результате ДТП при участии микроавтобуса Renault Master и автомобиля Hyundai по предварительной информации полиции погибли 4 человека.

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ДТП, Авария, ВСУ, Происшествие.
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