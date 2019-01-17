Проезд в маршрутных такси Запорожья подешевеет

Новости Украины: В Запорожье приняли решение о понижении с 21 января стоимости проезда в маршрутных такси.

Стоимость проезда в маршрутных такси Запорожья снизится на 1грн - до 6 грн с 21 января. Об этом сообщают в Запорожском горсовете.

Сегодня, 17 января, без собрания исполнительного комитета путем опроса было принято решение о снижении тарифа. В сообщении отмечается, что с проектом решения на подпись к каждому члену комитета приезжали сотрудники ОГА. После сбора всех подписей документ был утвержден городским главой Владимиром Буряком.

«С понедельника, 21 января, проезд в маршрутных такси составит 6 грн вместо 7 грн», - говорится в сообщении.

По словам городского главы Буряка, решение было принято в связи с понижением стоимости бензина и дизельного топлива, но тарифы на муниципальный транспорт останутся без изменений.

Ранее сообщалось, с начала ноября 2018 года решением ОГА была повышена стоимость проезда в общественном транспорте Запорожья до 4 грн (было - 3) в электротранспорте, в муниципальном транспорте до 5 грн (было - 4), а маршрутных такси до 7 (было — 5).