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Проезд в маршрутных такси Запорожья подешевеет

Проезд в маршрутных такси Запорожья подешевеет
14:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Запорожье приняли решение о понижении с 21 января стоимости проезда в маршрутных такси.

Стоимость проезда в маршрутных такси Запорожья снизится на 1грн - до 6 грн с 21 января. Об этом сообщают в Запорожском горсовете.

Сегодня, 17 января, без собрания исполнительного комитета путем опроса было принято решение о снижении тарифа. В сообщении отмечается, что с проектом решения на подпись к каждому члену комитета приезжали сотрудники ОГА. После сбора всех подписей документ был утвержден городским главой Владимиром Буряком.

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«С понедельника, 21 января, проезд в маршрутных такси составит 6 грн вместо 7 грн», - говорится в сообщении. 

По словам городского главы Буряка, решение было принято в связи с понижением стоимости бензина и дизельного топлива, но тарифы на муниципальный транспорт останутся без изменений.

Ранее сообщалось, с начала ноября 2018 года решением ОГА была повышена стоимость проезда в общественном транспорте Запорожья до 4 грн (было - 3) в электротранспорте, в муниципальном транспорте до 5 грн (было - 4), а маршрутных такси до 7 (было — 5).

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Запорожье, Стоимость проезда, Запорожский горсовет, Владимир Буряк.
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