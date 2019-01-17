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Майор полиции на Черниговщине закрывал уголовные дела за взятку

Майор полиции на Черниговщине закрывал уголовные дела за взятку
14:31 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины: На Черниговщине была разоблачена схема получения взяток майором полиции одного из отделений.

Сотрудники СБУ в Черниговской области задержали майора полиции на получении неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Черниговской области.

По информации правоохранителей, майор был уличен в систематическом вымогательстве у граждан за закрытие криминальных дел, которые предусматривают ответственность, предусмотренную законом. Схема была налажена в старшем уполномоченном отделении уголовного розыска в одном из городских отделов области.

Коррупционер был задержан в одном из райцентров Черниговской области после получения взятки в размере трех тысяч долларов от местного жителя, подозреваемого в краже.

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Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 368 Криминального кодекса, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия по расследованию всех обстоятельств противоправной деятельности майора полиции.

Злоумышленника разоблачили совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным управлением прокуратуры Киевской области.

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СБУ, Черниговская область, Взятка, ГБР, Майор полиции.
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