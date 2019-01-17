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Четверг, 17.01.2019

Масштабный пожар в Киеве на Крещатике: как выглядит горевший дом сейчас (Видео)

Последствия пожара в трехэтажном здании на улице Крещатик в Киеве, который произошел 16 января, сняли с помощью дрона. Соответствующее видео опубликовал Информатор. Как сообщили в ГСЧС, площадь пожара составляла 700 кв. м. Как видно на опубликованном видео, в результате происшествия крыша здания практически полностью выгорела. Никто из людей в результате пожара не пострадал.
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Киев, Пожар, Крещатик, ГСЧС, Дрон.
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