Сотрудники ГПСУ продолжают усиление охраны границы с РФ

Новости Украины: Сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают работы по усилению участка государственной границы с Россией.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что их сотрудники продолжают проводить усиленную охрану участка государственной границы с Россией.

Сообщается, что для осуществления данных мероприятий к охране участка государственной границы с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно подключили специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что украинские военнослужащие будут выполнять задачи касательно усиления охраны участков государственной границы на направлениях, где существует угроза и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье.

В ГПСУ сообщили, что для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за 3 недели действия военного положения, объявленного в 10 областях Украины, линия обороны максимально укреплена, а военнослужащие готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокации агрессора. По словам Порошенко, за период военного положения усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в Воздушных силах на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, которые граничат с Российской Федерацией и территориями, где дислоцируются ВС РФ.