Военное положение: Украина максимально укрепила линию обороны

Новости Украины: Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в рамках введения военного положения.

За три недели действия военного положения, объявленного в 10 областях Украины, линия обороны максимально укреплена, а военнослужащие готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокации агрессора, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Заявляю, что сейчас, вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора", - сказал П.Порошенко во время встречи с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг в Донецкой области.

Он отметил, что согласно предварительным результатам, в рамках введения правового режима военного положения уже немало сделано для укрепления обороноспособности Украины.

В частности, по его словам, усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в Воздушных силах на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, которые граничат с Российской Федерацией и территориями, где дислоцируются ВС РФ.

Глава украинского государства отметил, что украинские военнослужащие эффективно использовали это время для повышения своего профессионализма.

П.Порошенко обратился к бойцам с требованием не утратить наработанный потенциал и навыки, постоянно совершенствовать знания и боевое мастерство, усиливать бдительность, "а в случае обострения – без промедлений выполнить необходимые боевые задачи".

Он также отметил, что военное положение было введено как превентивная мера для того, чтобы "агрессор намного больше цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства".

В этом контексте П.Порошенко напомнил, что причиной введения военного положения в 10 областях Украины была не только открытая вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины в Азово-Черноморском бассейне, но и значительное усиление группировок войск РФ вдоль границы с Украиной в последние месяцы.

"С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до оккупированного Крыма и Приднестровья растет число российских войск, танков, ракетных систем", - сказал П.Порошенко.

Он уточнил что по разведданым и спутниковым снимкам, сухопутная группировка войск РФ вдоль границы с Украиной, на временно оккупированных территориях в Донбассе и в аннексированном ею Крыму насчитывает 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2,6тыс. бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.

По словам П.Порошенко, данные космической разведки демонстрируют размещение российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы.

"Так мы видим, что только на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое - с 92 до 250 машин", - подчеркнул он.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.