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США предложили Украине принять несколько кораблей

США предложили Украине принять несколько кораблей
11:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Новости Украины: Украинской стороне США предложили принять несколько кораблей, но с этим возникли сложности.

Американская сторона предложила Киеву принять несколько кораблей для ВМС Украины, но у украинской стороны возникли сложности с тем, чтобы принять их. Об этом в интервью еженедельнику "Новое время" рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.

По его словам, Запад должен сильно отреагировать на акт агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.

"Я вместе со многими другими выступаю за новые санкции, за снабжение Украины новым типом оружия, а также за патруль натовских и американских кораблей в восточной части Черного моря", - указал эксперт.

Отвечая на вопрос о готовности США предоставить Украине серьезное вооружение (ракеты и катера), экс-посол отметил, что подобные предложения Вашингтон уже делал.

"США уже предложили Украине взять некоторые корабли, но сложности с этим возникли у украинской стороны. Сам я, конечно, не военный человек, однако знаю хоть что-то о безопасности. Я думаю, что Украине сейчас нужны небольшие корабли патрулирования (по-английски PT boats) — есть типы Mark IV, Mark V и Mark VI. Такие небольшие корабли быстроходны, у них есть торпеды и ракеты. Я думаю, что флот из 10-15 таких кораблей в Азовском море вызвал бы тревогу со стороны российских военных командиров", - отметил он.

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Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.

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США, ВМС, Керченский пролив, ВМС Украины, Джон Хербст.
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