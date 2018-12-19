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Турчинов: Украина работает над усилением береговой обороны

Турчинов: Украина работает над усилением береговой обороны
17:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Агрессия РФ не остановит планы по созданию группировки ВМС в Азовском море.

Агрессия Российской Федерации не помешает планам Украины создать корабельно-катерную группировку Военно-морских сил в Азовском море, считает секретарь совета национальности и обороны Александр Турчинов.

"Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море", - заявил А.Турчинов в интервью BBC News Украина, обнародованном в среду.

Он рассказал, что Украина работает над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья, для чего будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. "Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии в 300 км, даже если он расположен в порту базирования", - заявил секретарь СНБО.

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"Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, очень разрекламированный", - добавил он.

А.Турчинов подчеркнул, что Украина должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море, и что в нем действует международное право и в его акватории могут находиться как украинские, так и иностранные корабли.

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Украина, Азовское море, РФ, Александр Турчинов, ВМС Украины.
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