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Среда, 19.12.2018
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
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Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку

Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
15:55 Сегодня Телеграф Фото: navy.mil.gov.ua

Новости Украины: Корабли ВМС ВСУ вместе с международными партнерами в ближайшие время отправятся через Керченский пролив.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время Украина отправит военные корабли через Керченский пролив.

 "Да. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру ею определенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", заявил А.Турчинов в интервью "ВВС Украина"

Также секретарь СНБО анонсировал участие представителей ОБСЕ и международных партнеров и подчеркнул, что с этим вопросом нельзя медлить.

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Чтобы они присутствовали на наших кораблях для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям"", - сообщил он.

Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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ВМС ВСУ, Керченский пролив, Александр Турчинов, СНБО.
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