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Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине

Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
12:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В среду, 19 декабря, в 10:30 утра разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

HMS Echo (H87) - этот современный корабль, предназначенный для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"Одесситы, встречайте! Ждем ваших фото", - написал он и добавил, что первый снимок уже прислал военно-морской атташе посольства Великобритании в Украине Дэн Халлет.

Как сообщает Андрей Клименко - это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом.

СМИ: США готовят к отправке военный корабль в Черное море

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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Украина, НАТО, Черное море, Военный корабль, Одесский мосркой порт, Корабль НАТО, Военный корабль НАТО, HMS Echo (H87).
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