Боевики продолжают нарушать режим "тишины" на Донбассе, есть раненый

Незаконные вооруженные формирования тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"17 января российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Южное и из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия позиции украинских войск в районе населенного пункта Крымское.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Пески - пять раз из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Невельское, вблизи поселка Водяное - из гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того боевики вели огонь по военнослужащим ВСУ из гранатометов вблизи поселка Славный и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Опытное.
"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.
По данным украинской разведки, 17 января, три боевика погибло.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в пресс-центре штаба ООС