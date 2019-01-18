Подростки, которые толпой избили прохожего, принесли свои извинения (Видео)

Подростки, которые 15 января избили мужчину возле торгового центра "Гулливер" в Киеве, принесли публичные извинения пострадавшему. Соответствующее видео 16 января было опубликовано в Facebook на странице "Киев Оперативный". "Извиняемся за то, что налетели толпой на мужиков... Клянемся больше никого не трогать. Просим прощения, что трогали мужиков. Больше такого не будет", – сказали на камеру подростки. По данным сообщества, нападавших нашли представители одной футбольной организации.