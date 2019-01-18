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В Закарпатской области сошла лавина и перекрыла трассу

В Закарпатской области сошла лавина и перекрыла трассу
09:43 Сегодня Телеграф Фото: Закарпатская ОГА Фото: carpathia.gov.ua

Новости Украины: В Карпатах в Закарпатской области сошла лавина и перекрыла для движения транспорта участок дороги Н-09.

Сегодня около 4 утра, на трассу "Мукачево-Рогатин" сошла лавина. В результате этого дорога полностью перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Снежная лавина с мокрым снегом сошла в районе села Деловое. В результате этого движение трассой было полностью перекрыто. На момент схождения лавины на этом участке дороги машин и пешеходов не было. Никто не пострадал.

По данным ГосЧС в Закарпатской области сошло 300 кб.м снега, протяжностью около 30 м и высотой 1,5 м.

Спасатели и работники Раховского дорожно-эксплуатационного участка с техникой выехали на место схождения лавины и расчищают дорогу. По состоянию на 8:30 снег частично расчистили.

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Движение машин пока осуществляется по одной полосе. В ближайшее время планируют полностью расчистить дорогу и возобновить движение транспорта.

Напомним, 18 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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Карпаты, Горы, Лавина, ГСЧС, Лавинная опасность.
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