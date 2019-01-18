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В Черкассах открыли памятник митрополиту Василию Липкивскому

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В Черкассах открыли памятник митрополиту Василию Липкивскому
14:01 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Черкассах при участии Петра Порошенко открыли памятник митрополиту Василию Липкивскому.

В Черкассах открыли памятник отцу-митрополиту Украинской автокефальной православной церкви Василию Липкивскому.

Церемония открытия памятника состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко и предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

По словам президента, митрополит Василий Липкивский боролся за автокефалию Украинской православной церкви еще во времена Украинской революции (1917-1921 годов).

"Василий Липкивский в 1921 году в Софии созвал первый Всеукраинский Церковный Собор, который подтвердил постановление Всеукраинского православного церковного совета об автокефалии. Василий Липкивский был избран первым главой Украинской автокефальной православной церкви", - отметил Порошенко.

"Этот памятник напоминает нам о великом замысле, который возник во времена Украинской революции. Тогда и правительство гетмана Украины Скоропадского, и Директория начали борьбу за предоставление украинской церкви автокефалии. Но из-за внутренние распри, из-за борьбы политиков этого не произошло", - заявил Порошенко.

Президент напомнил, что в 1921 году Липкивский в Софии Киевской созвал первый всеукраинский церковный собор, который подтвердил постановление церковного совета об автокефалию. Тогда же Липкивский был избран митрополитом Киевским и всей Украины.

"Москва не простила митрополиту Василию его усилий, его государственную проукраинскую позицию, его богослужения на украинском языке, и 73-летнего владыку 27 ноября 1937 года расстреляли и похоронили в безымянной могиле", - сказал Порошенко.

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Василий Липкивский родился 20 марта 1864 года в с. Попудня Липовецкого уезда на Винниччине.

С начала 1917 года Липкивский возглавил украинское религиозно-общественное движение за автокефалию Украинской православной церкви, был одним из инициаторов создания Братства Воскресения Креста и Всеукраинского православного церковного совета.

Митрополит Василь (в миру Василь Липкивський)

В октябре 1921 года Первый всеукраинский церковный собор утвердил провозглашенную автокефалию УПЦ и избрал Липкивского ее митрополитом. В октябре 1927 года делегаты Второго всеукраинского церковного собора, под угрозой ареста и ссылки всех участников проголосовали за переизбрание Липкивского.

В октябре 1937 года по клеветническим обвинениям 73-летнего Липкивского арестовали и казнили 27 ноября 1937 года. Место его захоронения неизвестно. В 1997 году собор УАПЦ канонизировал Липкивского и других церковных мучеников 20-х годов ХХ века.

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Черкассы, Петр Порошенко, Томос, Василий Липкивский, Памятник митрополиту Василию Липкивскому.
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